Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei zieht Klein-Laster mit 24 Mängeln aus dem Verkehr - Langenfeld - 2111158

Mettmann (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann hat am vergangen Samstag (27. November 2021) einen Klein-Lkw in völlig desolatem Zustand in Langenfeld aus dem Verkehr gezogen.

Die Lkw-Spezialisten hatten zunächst den Verdacht, dass der Klein-Lkw überladen sein könnte, weshalb sie das Fahrzeug am Zehntenweg in Langenfeld anhielten und kontrollierten. Der Klein-Lkw, der offensichtlich zum Sammeln von Altmetall genutzt wurde, war zwar gut gefüllt, überladen hatte ihn der 27-jährige Fahrer aus Velbert aber nicht. Allerdings machten die Federn der Hinterachse einen zweifelhaften Eindruck. Daher kam der Lkw in einer Werkstatt in Langenfeld auf den Prüfstand, um die Mängel beweissicher dokumentieren zu lassen. Das Ergebnis: Insgesamt lagen hier 24 Mängel vor, einer davon war als "gering" eingestuft, 22 als "erheblich" und zwei als "verkehrsunsicher". Die Federn der Hinterachse waren auf beiden Seiten sogar mehrfach gebrochen.

Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, die Kennzeichen und der Fahrzeugschein wurden sichergestellt. Den Fahrzeugführer und den Fahrzeughalter erwarten nun Ordnungswidrigkeiten, welche eine Geldbuße in Höhe von mehreren hundert Euro sowie mindestens eine Eintragung in Flensburg zur Folge haben werden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell