POL-ME: Fahrraddieb auf frischer Tat festgenommen - Ratingen - 2111156

Am Freitagnachmittag (26. November 2021) entwendete ein 29-jähriger Ratinger auf der Kokkolastraße in Ratingen ein hochwertiges Pedelec. Dank eines aufmerksamen Zeugen sowie eines GPS-Trackers, welcher in dem Pedelec verbaut war, konnte der Dieb im Rahmen der Nahbereichsfahndung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Beamten leiteten gleich mehrere Strafverfahren gegen den 29-Jährigen ein.

Das war geschehen:

Gegen 14:30 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie ein Mann ein Fahrradschloss eines vor einem Haus an der Kokkolastraße abgestellten Pedelec aufbrach und sich anschließend mit dem Fahrrad in Richtung Josef-Schappe-Straße entfernte.

Der Besitzer des hochwertigen Pedelec der Marke Schindelhauer informierte zeitgleich die Polizei, da ein in dem Fahrrad verbauter GPS-Tracker den Diebstahl angezeigt hatte. Dank einer detaillierten Ortung konnten die eingesetzten Beamten den Standort des Fahrrades verfolgen, welches augenscheinlich in einem Fahrzeug transportiert wurde. Nur kurze Zeit später stoppten die Beamten auf der Marggrafstraße einen Kastenwagen, welcher von einem 29-jährigen Ratinger geführt wurde. Im Laderaum fanden sie, neben dem gesuchten Pedelec, einen Fahrradrahmen, welcher gemäß einer Abfrage im polizeilichen Auskunftssystem ebenfalls aus einem Diebstahl stammte.

Im Rahmen einer weitergehenden Durchsuchung des Fahrzeuges wurden die Einsatzkräfte erneut fündig: Sie stellten eine geringen Menge Cannabis sicher, welche auf dem Armaturenbrett des Opel Vivaro abgelegt gewesen war.

Der 29-jährige Ratinger wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Ratingen gebracht. Ein Drogenvortest verlief bei dem kriminalpolizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretenen Mannes positiv auf Amphetamin. Wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wurde, zur weiteren Beweisführung, die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und in einem nahegelegenen Krankenhaus durchgeführt.

Da der Ratinger weder eine gültige Fahrerlaubnis noch einen aktuellen Versicherungsschutz für den von ihm geführten Opel Vivaro vorweisen konnte, leiteten die Beamten gleich mehrere Strafverfahren gegen den 29-Jährigen ein.

Das zuvor entwendete Pedelec konnte noch im Laufe des Tages an den Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Der ebenfalls entwendete Fahrradrahmen wurde zunächst sichergestellt, eine Aushändigung an den Berechtigten erfolgt durch das zuständige Kriminalkommissariat im Rahmen der weitergehenden Ermittlungen.

Ob der 29-Jährige für einen weiteren Fahrraddiebstahl auf der Marggrafstraße unmittelbar vor der Festnahme durch die eingesetzten Beamten verantwortlich ist, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

