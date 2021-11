POL-ME: Feuer in Mehrfamilienhaus - Polizei ermittelt zur Brandursache - Mettmann - 2111157

Polizei Mettmann

Wie die Feuerwehr der Stadt Mettmann bereits berichtet hatte, kam es am Sonntagabend (28. November 2021) an der Kantstraße in Mettmann zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus (siehe Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119015/5085021).

--- Aktuelle Fortschreibung der Polizei ---

Am heutigen Montag (29. November 2021) suchten brandsachverständige Ermittler der Kriminalpolizei den Brandort auf, um Hinweise auf die Brandursache zu erlangen. Diese ist bislang jedoch noch völlig unklar, weshalb die Polizei für die weiteren Ermittlungen einen externen Brandsachverständigen hinzugezogen hat. Gemeinsam mit diesem Gutachter wird die Kriminalpolizei den Brandort am morgigen Dienstag (30. November 2021) erneut aufsuchen. Dazu wurde der Brandort für die weiteren Ermittlungen vorläufig beschlagnahmt.

Nach ersten Einschätzungen vor Ort sind jedoch mehrere Wohnungen erst einmal unbewohnbar. Die genaue Schadenshöhe ist allerdings noch nicht bekannt.

Bei dem Brand waren insgesamt vier Personen zum Teil schwer verletzt worden. Eine 74-jährige Bewohnerin war sogar mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine aktuelle Auskunft über den Gesundheitszustand der Seniorin liegt der Polizei derzeit noch nicht vor.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann wird am Dienstag über den Fortlauf der Ermittlungen nachberichten.

