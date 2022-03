Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Leergutdiebstahl durch Unbekannten

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen ermittelt gegen einen noch unbekannten Leergutdieb. Der Unbekannte betrat in der Nacht zum Montag ein Firmengelände in der Dornierstraße in Böblingen. Von dort entwendete er etwa 80 Kisten Leergut in einem Gesamtwert von über 300 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell