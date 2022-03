Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Gefährliche Körperverletzung mit einem Golfschläger

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Angriff auf einen 46-jährigen Mann an der Musikhalle am Bahnhof Ludwigsburg, ermittelt das Polizeirevier Ludwigsburg wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen bislang noch unbekannten Täter. Mehrere Zeugen meldeten am Dienstag gegen 15:20 Uhr der Polizei, dass es zu Streitigkeiten und einer körperlichen Auseinandersetzung am Bahnhof in Ludwigsburg gekommen sei. Ein Mann sei mit einem Golfschläger geschlagen worden. Beamte des Polizeireviers Ludwigsburg stellten auf dem Solitudeparkdeck einen 46-Jährigen mit einer Kopfverletzung fest. Der Verletzte schien deutlich unter Alkoholeinfluss zu stehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den 46-jährigen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

