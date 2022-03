Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Rauchmelder durch Zigarettenrauch in Hotel ausgelöst

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich weil ein 32-Jähriger am frühen Mittwochmorgen gegen 04:45 Uhr in seinem Zimmer in einem Hotel in der Pflugfelder Straße in Ludwigsburg verbotswidrig eine Zigarette rauchte, löste ein Rauchmelder in seinem Zimmer einen Alarm aus. Die Feuerwehr Ludwigsburg rückte mit fünf Fahrzeugen und 23 Wehrkräften aus. Nachdem die Ursache vor Ort bekannt geworden war, konnten alle Gäste und Mitarbeiter wieder in das Hotel zurückkehren. Sie hatten vorsorglich das Hotel verlassen.

