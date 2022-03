Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht in der Bahnhofstraße

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 12:40 Uhr und 12:50 Uhr in Kornwestheim in der Bahnhofstraße am Fahrbahnrand geparkten Ford. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 5.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, entgegen.

