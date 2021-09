Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Randalierer beschädigte mehrere PKW - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

Ein 30-Jähriger hat am Freitagmittag (24.09.2021) in der Stahlwerkstraße in Siegen-Geisweid mehrere PKW beschädigt.

Die Fahrzeuge standen alle auf einem dortigen Parkplatz. Der Mann trat gegen mehrere Autos und schlug auf sie ein. Zeugen hatten das beobachtet und die Polizei alarmiert.

Als die Beamten an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, lag der 30-Jährige augenscheinlich alkoholisiert und mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln auf einer Wiese. Die Polizisten nahmen ihn zum Schutz seiner Person und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Außerdem schrieben die Beamten eine Strafanzeige.

An den Autos entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell