Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Korntal-Münchingen: Ford-Fahrerin prallt gegen Fahrbahnteiler

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich da sie sich alkoholisiert hinter das Steuer ihres Ford setzte, war eine 55 Jahre alte Frau am Dienstag gegen 12.40 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen in einen Unfall verwickelt. Die Frau, die in Richtung Heilbronn unterwegs war, wollte auf Höhe der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen vermutlich die Autobahn verlassen und wechselte zunächst auf den rechten Fahrstreifen. Im weiteren Verlauf gelang es der Ford-Lenkerin allerdings nicht ihren PKW ordnungsgemäß an der Anschlussstelle von der Autobahn auf den Verzögerungsstreifen zu lenken. Stattdessen fuhr sie auf den Fahrbahnteiler auf, der die Fahrbahnen der Autobahn und die der Anschlussstelle voneinander trennt. Der Ford kam rund 70 Meter nach der Anschlussstelle auf der rechten Spur zum Stehen. Die 55-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Autobahnmeisterei Ludwigsburg musste die Fahrbahn im Anschluss reinigen. Während der Unfallaufnahme und den sich anschließenden Maßnahmen mussten teilweise mehrere Fahrstreifen gesperrt werden, so dass sich ein Stau von rund sieben Kilometern bildete. Die 55-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

