POL-LB: Korntal-Münchingen: 19-Jähriger verletzt 18-Jährigen mit Messer

Ludwigsburg (ots)

Zwischen einem 19 und einem 18 Jahre alten Mann kam es am Dienstag gegen 17.35 Uhr in Korntal-Münchingen zu einem Streit, der mit einer gefährlichen Körperverletzung endete. Die erste Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern entwickelte sich aus noch unbekannter Ursache in einem Linienbus. Der 19-jährige Tatverdächtige und sein 18-jähriger Kontrahent, der in Begleitung seines 16 Jahre alten Bruders war, stritten und beleidigten sich. Wohl um diese Auseinandersetzung zu klären, stiegen alle drei Personen in Münchingen in der Kornwestheimer Straße an der Haltestelle "Müllerheim" aus dem Bus aus. Sie gingen nun in Richtung der Unterführung der Bundestraße 10 und setzten ihre Streiterei hierbei fort. Plötzlich habe der Tatverdächtige ein Messer aus seiner Bauchtasche herausgezogen und Stichbewegungen in Richtung des 18-Jährigen ausgeführt. Um sich zur Wehr zu setzen, trat dieser den 19-Jährigen, der hierauf von ihm abließ und die Flucht ergriff. Die von einem Zeugen alarmierte Polizei, die mit mehreren Streifenwagenbesatzungen ausrückte, konnte den Tatverdächtigen letztlich in der Nähe des Tatorts vorläufig festnehmen. Der 18-Jährige hatte eine oberflächliche Verletzung am Oberkörper erlitten. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 19-Jährige wurde zunächst zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

