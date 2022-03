Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter, der am Dienstag zwischen 08.50 Uhr und 17.00 Uhr im Parkhaus "Altstadt" in der Straße "Hinterer Zwinger" in Leonberg einen VW beschädigte. Der Unbekannte warf von einer darüber gelegenen Etage drei Backsteine auf den VW, der hierdurch stark demoliert wurde. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden ...

