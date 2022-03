POL-KN: (VS-Schwenningen) Sachbeschädigung an Schulgebäude (06.03.2022)

Furtwangen (ots) - Zu einem Brand auf der Rabenstraße ausrücken mussten Feuerwehr und Polizei am Sonntag gegen 17.30 Uhr. In einem Doppelhaus-Rohbau hatten sich in einem Keller gelagerte Baumaterialien aus ungeklärter Ursache entzündet. Die Flammen beschädigten Teile des Kellers und des dort gelagerten Materials, wodurch Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ...

