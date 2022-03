Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbrecher suchen Schnellrestaurant heim (07.03.2022)

Donaueschingen (ots)

Unbekannte sind am frühen Montagmorgen zwischen 3 Uhr und 4.30 Uhr in ein Schnellrestaurant auf der Raiffeisenstraße eingebrochen. Die Täter gelangten nach Aufhebeln einer Tür in das Gebäude und durchsuchten es. Ob sie etwas mitgehen ließen, ist noch nicht geklärt. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei in Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, in Verbindung zu setzen.

