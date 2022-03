Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bubsheim, Lkr. Tuttlingen) Schwelbrand in einem Sägespäne-Silo führt zu Großeinsatz der Feuerwehr (06.03.2022)

Bubsheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

Nach einem Schwelbrand in einem Sägespäne-Silo ist es am frühen Sonntagnachmittag, gegen 13.20 Uhr, zu einem Großeinsatz der umliegenden Feuerwehrabteilungen bei einer Schreinerei und Möbelmanufaktur in der Industriestraße in Bubsheim gekommen. Möglicherweise hat ein bei der Produktion und Holzbearbeitung stark erhitzter Nagel, der mit den Spänen in den Silo abgesaugt wurde, den Schwelbrand im Silo verursacht. Die unter Einsatzleitung von Stefan Moser mit sieben Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften anrückende Feuerwehr der Abteilungen Bubsheim, Böttingen und Gosheim brachten den Schwelbrand am Sonntagnachmittag unter Kontrolle. Hierzu musste der gesamte Sägespäne-Silo geleert werden. Vorsorglich war auch der DRK-Rettungsdienst mit sechs Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften zu dem Brand ausgerückt. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Der bei dem Schwelbrand entstandene Sachschaden steht noch nicht fest.

