Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen, Lkr. Tuttlingen) Radfahrer bei Sturz schwer verletzt (06.03.2022)

Denkingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein 57-jähriger Radfahrer hat sich bei einem Sturz am Sonntagmittag auf einer Gefällstrecke eines Feldweges bei Denkingen schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war gegen 12.20 Uhr zusammen mit seiner Ehefrau von Gosheim in Richtung Denkingen unterwegs. Als die beiden Personen über eine Gefällstrecke eines Feldweges fuhren, der in den Friedrich-Kauth-Weg mündet, verlor der 57-Jährige im Bereich einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrrad, kam nach rechts vom Feldweg ab und stürzte in ein angrenzendes Gebüsch. Der schwer verletzte Mann wurde mit der verständigten Rettungswagenbesatzung zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell