Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel - Lkr. KN) Gasexplosion angedroht (05.03.22)

Singen/Htw. (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in der Singener Kolpingstraße zu einem Großaufgebot der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei. Ersten Ermittlungen zu Folge hat ein Hausbewohner über soziale Medien angedroht, in einer Wohnung Gas zu entzünden. Die daraufhin alarmierten Rettungskräfte konnten in der Kolpingstraße mehrere Nachbargebäude evakuieren. Zeitgleich gelang es der Polizei, mit dem Betroffenen zu sprechen. Von seiner Androhung nahm er Abstand, in der Wohnung konnten auch keine Handlungen festgestellt werden, die daraufhin deuteten. Der Gasanschluss zum Haus wurde vorsorglich abgestellt. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der Mann in eine Fachklinik eingewiesen, die Bewohner der Nachbarhäuser konnte in ihre Gebäude zurückkehren. Gegen den Betroffenen wird ein Strafverfahren wegen der geäußerten Androhung geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell