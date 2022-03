POL-KN: (Tuttlingen) Sachbeschädigung an einer Fensterscheibe eines Spielcasinos (06.03.2022)

Singen/Htw. (ots) - Am Samstagnachmittag kam es in der Singener Kolpingstraße zu einem Großaufgebot der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei. Ersten Ermittlungen zu Folge hat ein Hausbewohner über soziale Medien angedroht, in einer Wohnung Gas zu entzünden. Die daraufhin alarmierten Rettungskräfte konnten in der Kolpingstraße mehrere Nachbargebäude ...

mehr