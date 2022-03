Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen-Unterbränd

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto überschlägt sich (06.03.2022)

Bräunlingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine betrunkene Autofahrerin am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr auf der Kreisstraße 5740 zwischen Unterbränd und Eisenbach. Eine 41-jährige Renault Megane Fahrerin kam kurz vor der Kreisgrenze von der Straße ab und kollidierte mit einem Baumstumpf. Dabei überschlug sich ihr Wagen und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Unfallverursacherin konnte sich unverletzt aus dem Wrack befreien und lief von der Unfallstelle aus nach Hause. Die Polizei traf sie dort an und ordnete eine Blutentnahme an, da die Frau erkennbar unter Alkoholeinfluss stand. An ihrem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell