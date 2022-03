Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen, Lkr. Tuttlingen) Geparktes Auto angefahren und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (05./06.03.2022)

Wehingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein Unbekannter zu dicht an einem vor der Deilinger Straße 39 abgestellten BMW Mini vorbeigefahren und hat diesen beschädigt. Ohne sich weiter um den am Mini angerichteten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Spaichingen ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Spaichingen (07424 9318-0) oder auch der Polizeiposten Wehingen (07426 1240) entgegen.

