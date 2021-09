Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Neustadt/H.

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Am Donnerstagvormittag (09.09.2021) kam es in Neustadt/H. zu einer Unfallflucht. Eine 62-jährige Verkehrsteilnehmerin stellte ihren Pkw am Fahrbahnrand ab. Als sie nach einiger Zeit wieder zur ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Schaden fest. Ein Verursacher hat sich bisher nicht gemeldet.

Die Geschädigte stellte ihren Mercedes-Benz gegen 09:30 Uhr in der Lienaustraße ab. Ersten Ermittlungen zufolge kollidierte in der Zeit zwischen 10:00 - 10:30 Uhr ein anderer Verkehrsteilnehmer mit dem linken Außenspiegel des Fahrzeuges. Anstatt zu warten oder einen Hinweiszettel zu hinterlassen, entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer unerlaubt von Unfallort.

Zur Anzeigenerstattung suchte die Frau das Polizeirevier Neustadt/H. auf. Dort konnten bei einer Spurensicherung fremde Farbanhaftungen gesichert werden.

Die Polizei in Neustadt/H. ermittelt wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise zu diesem Sachverhalt unter der Rufnummer 04561-6150 oder per E-Mail an die Adresse Neustadt.PR@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell