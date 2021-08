Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Espasingen, Landkreis Konstanz) Graffiti-Sprayer unterwegs (23./24.08.2021)

Stockach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag waren unbekannte Sprayer in Espasingen unterwegs. Sie besprühten Verkehrszeichen, Schallschutzwände, Hinweisschilder sowie eine Garage. Hinterlassen wurden die Zahlen 72, 78, und die Schriftzüge "CW 72" und "JANGO". Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu den Sprayern oder den Taten geben können, sich mit dem Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen, Telefon 07773 920017, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell