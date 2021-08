Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Landkreis Konstanz) Auto erfasst Radfahrer und verletzt ihn schwer (24.08.2021)

Stockach (ots)

In der Zoznegger Straße hat sich am Dienstag gegen 16.15 Uhr ein Unfall mit einem Radfahrer und einem Auto ereignet. Hierbei zog sich der Radler schwere Verletzungen zu. Am Nachmittag fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Peugeot Boxer in Richtung Zoznegg. Beim Abbiegen in den Parkplatz eines Supermarktes übersah er einen entgegenkommenden 45-jährigen Radfahrer. Es kam zum Unfall. Rettungskräfte versorgten den verletzten Sportler und brachten ihn in ein Krankenhaus. Am Peugeot entstand ein Schaden von 3.000 Euro. Die Höhe des Schadens am hochwertigen Rennrad ist noch nicht bekannt.

