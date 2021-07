Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Vier Mal klickten die Handfesseln

Görlitz, BAB 4 (ots)

Insgesamt vier Mal klickten bei der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf am vergangenen Wochenende die Handfesseln.

Den Reigen eröffnete am Samstagmittag ein 43-Jähriger aus Polen. Er wurde in der Ortslage Podrosche (Gemeinde Krauschwitz, Landkreis Görlitz) ergriffen. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Görlitzer Staatsanwaltschaft vor. Vor vier Jahren hatte ihn das Amtsgericht Weißwasser wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt. Kurz nach der Festnahme zog der Mann sein Telefon aus der Tasche und ließ sich von seinem Anwalt empfehlen, dass es besser wäre, die offene Geldstrafe zu begleichen. Er zahlte schließlich 2.720,00 polnische Zloty und ersparte sich damit einen Gefängnisaufenthalt.

Einem verurteilten Litauer fehlten dagegen 1.420,00 Euro, er verbringt nun das nächste Vierteljahr in der Justizvollzugsanstalt. Der 22-Jährige wurde in der Nacht zum Sonntag bei Kodersdorf festgenommen. Bei der Überprüfung seiner Personalien hatten die Uniformierten festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth seit ca. zwei Monaten mit einem Haftbefehl nach ihm fahndete. Dem Haftbefehl lag eine Verurteilung durch das Amtsgericht Nürnberg wegen Diebstahls zugrunde.

Ebenfalls am Sonntag, nur wenige Stunden später, trafen die Fahnder auf dem Autobahnrastplatz Wiesaer Forst auf einen weiteren polnischen Bürger (39). Seinen Namen hatte die Staatsanwaltschaft Hanau im vergangenen Herbst auf die Fahndungsliste setzen lassen. Er war wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vom Amtsgericht Gelnhausen verurteilt worden und schuldete der Justizkasse noch 2073,50 Euro einschließlich Kosten des Verfahrens. Die Schulden beglich der 39-Jährige nun und reiste weiter.

Schließlich endete der zeitige Montagmorgen für einen rumänischen Bürger inzwischen im Gefängnis. Nachdem der 22-Jährige gegen 04.30 Uhr auf dem Rastplatz An der Neiße festgenommen worden war, hatte der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Görlitz einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten in Vollzug gesetzt. Das Amtsgericht Kassel wirft dem Festgenommenen den besonders schweren Fall des Diebstahls vor.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell