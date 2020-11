Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unfall auf Horster Straße

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Auf der Horster Straße im Stadtteil Brauck hat es am Sonntagabend einen Verkehrsunfall gegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen rangierte ein 42-jähriger Autofahrer aus Gladbeck gegen 19.40 Uhr auf dem Seitenstreifen. Dabei stieß er dann mit zwei vorbeifahrenden Autos, die hintereinander unterwegs waren, zusammen. In einem der Autos wurde der 18-jährige Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer, beide aus Gladbeck, leicht verletzt. Einer der Beide kam zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an den drei beteiligten Autos wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt.

