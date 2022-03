POL-HA: Unbekannter betankt sein Auto an Tankstelle und flüchtet ohne zu bezahlen

Hagen-Haspe (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in dem Zeitraum zwischen Freitagabend (11.03.2022) bis Samstagmorgen mehrere Garagen in Haspe auf. Ein 43-jähriger Zeuge rief die Polizeibeamten am Samstagmorgen, gegen 07.00 Uhr, zu dem Garagenhof in der Voerder Straße. Er zeigte ihnen insgesamt sieben durchtrennte Vorhängeschlösser, die auf dem Boden vor den jeweiligen Garagen lagen. Am Vorabend, gegen 22.00 Uhr ...

