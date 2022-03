Polizei Hagen

POL-HA: Mehrere Garagen in Haspe aufgebrochen - Zeugen gesucht

Hagen-Haspe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in dem Zeitraum zwischen Freitagabend (11.03.2022) bis Samstagmorgen mehrere Garagen in Haspe auf. Ein 43-jähriger Zeuge rief die Polizeibeamten am Samstagmorgen, gegen 07.00 Uhr, zu dem Garagenhof in der Voerder Straße. Er zeigte ihnen insgesamt sieben durchtrennte Vorhängeschlösser, die auf dem Boden vor den jeweiligen Garagen lagen. Am Vorabend, gegen 22.00 Uhr war nach Angaben des Mannes noch alles unversehrt. Zu möglichem Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die in dem Tatzeitrum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066 (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell