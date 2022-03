Polizei Hagen

POL-HA: 21-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in der Innenstadt leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Ein 21-jähriger Motorradfahrer wurde am Sonntagnachmittag (20.032022) bei einem Verkehrsunfall in der Innenstadt leicht verletzt. Der Hagener fuhr, gegen 16:30 Uhr, mit seinem Zweirad über die Heinitzstraße in Richtung der Kreuzung am Landgericht. Dort wollte er nach links in die Eduard-Müller-Straße abbiegen. Auf Höhe der Yorckstraße kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit dem rechts neben ihm fahrenden Auto eines 32-jährigen Hageners. Dieser wollte in diesem Bereich mit seinem schwarzen Renault wenden. Durch den Zusammenstoß stürzte der 21-Jährige und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat übernimmt die Ermittlungen zur Unfallursache. (sen)

