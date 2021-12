Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zwei Autofahrer werden leicht verletzt - Polizei sperrt Kreuzung

Wesel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwoch zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge stießen gegen 10 Uhr an der Kreuzung Hagerstownstraße/Am Schepersfeld zusammen. Weil durch die Wucht des Aufpralls Betriebsstoffe ausliefen und die Autos abgeschleppt werden mussten, sperrte die Polizei die Kreuzung ab etwa 10.30 Uhr für mehrere Stunden.

Ein 30-jähriger Weseler war mit seinem Pkw auf der Straße Am Schepersfeld in Richtung Blumenstraße unterwegs gewesen. An der Kreuzung wollte er nach links auf die Hagertownstraße abbiegen. Dort prallte sein Wagen mit dem eines 53-jährigen Reesers zusammen, der auf der Hagertownstraße Richtung Brüner Landstraße fuhr. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampel wegen Bauarbeiten ausgeschaltet.

