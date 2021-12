Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Vandalen beschädigen Scheibe an Bushaltestelle

Wesel (ots)

Unbekannte haben eine Scheibe an einer Bushaltestelle beschädigt. Die Haltestelle befindet sich an der Abelstraße. Dort fiel einem Bürger am Montag gegen 21.30 Uhr auf, dass die Scheibe einen Riss aufweist.

Hinweise zu den Vandalen nimmt die Polizei Wesel unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 entgegen.

