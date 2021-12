Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Täter brachen in Einfamilienhaus ein

Sonsbeck (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Montag (14.50 Uhr) auf Dienstag (15.30 Uhr) in ein Einfamilienhaus an der Straße Auf der Mauer eingebrochen.

Sie schlugen die Terrassentür ein und gelangten so in das Gebäude. Im Haus durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen.

Ob die Täter etwas mitgenommen haben, ist noch unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

