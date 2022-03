POL-HA: Pkw-Aufbrüche in Wehringhausen

Hagen-Eppenhausen (ots) - In der Zeit von Mittwoch (16.03.2022) bis Freitag (18.03.2022) brachen bislang unbekannte Täter in einer Kleingartenanlage in eine Werkzeughütte ein. Sie verschafften sich über eine verschlossene Tür Zugang zu dem Objekt und entwendeten unter anderem Werkzeuge. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: Polizei Hagen Leitstelle Telefon: 02331 986 2066 E-Mail: ...

