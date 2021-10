Polizei Dortmund

POL-DO: Falschfahrer im Baustellenbereich auf der B 236 - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1110

Zwei Falschfahrer haben offenbar am Samstag (16.10) gegen 20.30 Uhr auf der B 236 in Fahrtrichtung Lünen für einen Verkehrsunfall im Baustellenbereich gesorgt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Zur Unfallzeit war ein 35-jähriger Lüner in einem Audi auf der B 236 in Fahrtrichtung Lünen unterwegs. Hinter ihm fuhr gerade eine 23-jährige Lünerin in einem Mini in gleiche Richtung. Aus noch ungeklärter Ursache bogen plötzlich zwei unbekannte Autos hintereinander von der B 54 in den Baustellenbereich der B 236 ein und fuhren vor der baulichen Trennung der beiden Fahrstreifen plötzlich auf die Fahrbahnen der beiden Lüner. Die Fahrer des Audi und Mini bremsten voll ab und mussten den Falschfahrern ausweichen. Hierbei konnte die Mini-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr dem vorausfahrenden 35-Jährigen auf.

Verletzt wurde bei dem Unfall nach jetzigem Stand niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere Tausend Euro.

Die Falschfahrer entfernten sich vom Unfallort - die Polizei sucht nun Hinweisgeber. Bitte melden Sie sich auf der Autobahnpolizeiwache Kamen unter 0231-132-4521.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell