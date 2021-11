Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht auf Kundenparkplatz

Hildesheim (ots)

Alfeld. Die Alfelder Polizei sucht Zeugen, die am Freitag zwischen 18:30 und 20:30 Uhr auf einem Kundenparkplatz des Fitnessstudios an dem Brunker Stieg eine Unfallflucht beobachtet haben. Ein 21-jähriger Alfelder hatte sein Auto (Daimler Benz) im Bereich der Parkhäfen abgestellt. Als er nach seiner sportlichen Betätigung zurückkehrte, entdeckte er an seiner Fahrertür und der hinteren linken Beifahrertür diverse Kratzer. Vermutlich beim Ausparken ist ein anderer Fahrer mit seinem Wagen gegen den Mercedes gestoßen. Er entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05181-91160 in Verbindung zu setzen.

