Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

Nordstemmen, Hauptstraße (LJ) - Am 19.11.21 ereignete sich gegen 11:40 Uhr in der Hauptstraße in Nordstemmen eine Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeug der Deutschen Post hielt auf Höhe der Hausnummer 62 am rechten Fahrbahnrand. Die Fahrzeugführerin, welche sich zum Unfallzeitpunkt außerhalb des Fahrzeuges befand, nahm einen lauten Knall wahr und konnte das verursachende Fahrzeug dabei beobachten, wie dieses unerlaubt die Unfallstelle verließ. Die bisher unbekannte Unfallverursacherin soll mit ihrem schwarzen Pkw die Hauptstraße in Fahrtrichtung Bahnhof befahren haben. Beim Vorbeifahren an dem Postfahrzeug streifte sie dieses, sodass das Spiegelglas ihres Außenspiegels abgerissen wurde. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Die Unfallverursacherin, sowie deren Pkw können nicht näher beschrieben werden.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

