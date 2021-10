Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Tennisheim - #polsiwi

Kreuztal-Buschhütten (ots)

Zwischen Montagnachmittag (04.10.2021) und Freitagmorgen sind unbekannte Täter in das Vereinsheim eines Tennisclubs in Buschhütten eingebrochen. Sie beschädigten einen Zaun und verschafften sich dadurch Zutritt zum Gelände. Anschließend stiegen sie in das Vereinsheim in der Alten Schulstraße ein und entwendeten einen Fernseher, Lebensmittel und Bargeld. Der Fernseher konnte in unmittelbarer Tatortnähe wieder aufgefunden werden. Das Kreuztaler Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02732/ 909-0 entgegen.

