Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Samern - Werkzeug und Radio gestohlen

Samern (ots)

Zwischen Donnerstag und Freitag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Scheune an der Ohner Straße in Samern. Sie entwendeten zwei Winkelschleifer sowie ein Baustellenradio. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 450 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen.

