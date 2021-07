Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Schwerer Unfall auf A31

Wietmarschen (ots)

Am Donnerstagabend kam es auf der A31 bei Wietmarschen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Mann aus Duisburg wurde dabei tödlich verletzt. Er war gegen 19.20 Uhr in seinem 3er BMW auf dem Überholfahrstreifen in Richtung Oberhausen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er nach rechts auf den Hauptfahrstreifen und touchierte dabei einen mit zwei Personen besetzten Porsche mit Emdener Kennzeichen. Daraufhin verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW prallte gegen einen Brückenpfeiler, wurde in zwei Teile gerissen und kam im Seitenraum zum Stehen. Das Heck des Autos fing Feuer und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die 57-jährige Fahrerin des Porsche und ihr 60-jähriger Beifahrer erlitten einen Schock. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Oberhausen für die Aufräum- und Bergungsarbeiten bis in die Nacht voll gesperrt. Die Feuerwehren aus Wietmarschen und Lohne waren mit sieben Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort. Zudem waren ein Rettungshubschrauber sowie zwei Rettungsteams und ein Notarzt im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen wird die Höhe des Sachschadens auf etwa 9000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell