Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Zeugen gesucht

Emlichheim (ots)

Am Mittwoch kam es zwischen 17und 19 Uhr auf der Wielener Straße in Laar zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Opel Insignia kam in Fahrtrichtung Wielen in Höhe der Echtelerstraße nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit mehreren Verkehrszeichen zusammen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Emlichheim unter der Rufnummer 0594392000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell