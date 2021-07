Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Reifen eines Viehtransportes in Brand geraten

Esterwegen (ots)

Am Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße Heidbrücken in Esterwegen alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es während der Fahrt zu einem Brand am Reifen eines mit Schweinen beladenen Viehtransporters. Der Fahrer konnte den Lkw rechtzeitig am Straßenrand abstellen und blieb unverletzt. Alle Schweine konnten unversehrt umgeladen werden. Die Feuerwehr Esterwegen war mit drei Einsatzfahrzeugen vor Ort und konnte den Brand zügig löschen. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell