Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Niederlangen - Lkw-Fahrer schwer verletzt

Niederlangen (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Straße Zum Hebbel in Niederlangen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 61-Jähriger war gegen 8.40 Uhr in Richtung Niederlangen unterwegs. In einer dortigen Linkskurve kippte das Gespann aus bisher ungeklärter Ursache auf die rechte Seite. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell