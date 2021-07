Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - E-Bikes gestohlen

Freren (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter an der Heckenstraße in Freren zwei hochwertige E-Bikes. Die Fahrräder waren auf einem Fahrradträger an einem Pkw befestigt. Hinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/94962-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell