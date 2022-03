Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Lkw-Fahrer schlägt Autofahrer - Zeugin gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Lkw-Fahrer schlug am Dienstag gegen 16:20 Uhr in der Zeppelinstraße in Kornwestheim einem 54-jährigen Renault-Fahrer mit der Faust ins Gesicht, als dieser verkehrsbeding anhalten musste. Nach der Tat fuhr der Unbekannte, der einen Kippmulden-Lkw lenkte, an der Anschlussstelle Kornwestheim-Süd auf die Bundesstraße 27 auf und machte sich davon. Bevor es zu dieser Körperverletzung kam, hatte sich der Unbekannte bereits in der Stammheimer Straße vor der Lindenbrücke aggressiv verhalten. Als der 54-Jährige auf die Lindenbrücke abbiegen wollte, ließ er zunächst einen bevorrechtigten Fußgänger queren und hielt hierzu an. Der unbekannte LKW-Lenker, der sich hinter dem Renault befand, hupte den 54-Jährigen hierauf an. Im weiteren Verlauf fuhren beide Fahrzeuglenker hintereinander bis in die Zeppelinstraße. Nach der Körperverletzung sprachen der Renault-Fahrer sowie eine bislang noch unbekannte Passantin zufällig vorbeifahrende Polizeibeamte an. Diese versuchten zunächst die Verfolgung des LKW aufzunehmen. Dies verlief jedoch ohne Ergebnis. Als die Beamten zur Anzeigenaufnahme wieder zum Tatort zurückkehrten, war die unabhängige Zeugin nicht mehr vor Ort. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet nun insbesondere diese Zeugin, sich unter Tel. 07154 1313-0 zu melden.

