POL-FR: Jestetten: Fahrradfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Am Montagmittag, 14.03.2022, hat sich in Jestetten-Altenburg ein Fahrradfahrer bei der Kollision mit einem Pkw schwer verletzt. Kurz vor 16:00 Uhr war der 41-jährige mit seinem Mountainbike über einen schmalen Weg auf die Dorfstraße eingefahren, um diese offensichtlich zu queren. Dabei stieß er mit dem dort fahrenden Pkw eines 19-jährigen Mannes zusammen. Der Fahrradfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Mit dem Rettungsdienst kam er in ein Schweizer Krankenhaus. Während das Mountainbike nur geringfügig beschädigt wurde, wurde am Auto ein Sachschaden von rund 4000 Euro verursacht.

