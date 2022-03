POL-FR: Dieseldiebstahl - Tatverdächtige festgenommen

Freiburg (ots) - In der Nacht von Donnerstag, den 10.03.2022 auf Freitag, den 11.03.2022, kam es zwischen 18:49 Uhr und 06:25 Uhr Am Gansacker in Umkirch zu einem Einbruch in ein Firmengebäude. Hierbei entwendete die bislang unbekannte Täterschaft etwa 700 EUR Bargeld. Der bei dem Aufbruch entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf mehrere Tausend Euro. Zeugen, die entsprechende verdächtige ...

