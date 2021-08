Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch am Schmölderpark

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind irgendwann zwischen Mittwoch, 11. August, 15 Uhr, und Montag, 16. August, 15.45 Uhr, in eine Wohnung an der Urftstraße im Stadtteil Schmölderpark eingebrochen und haben unter anderem Elektronikartikel entwendet.

Die Wohnungsinhaberin war für mehrere Tage nicht zu Hause. Bei ihrer Rückkehr musste sie feststellen, dass in ihrer Abwesenheit jemand in ihre Wohnung eingebrochen war. Mutmaßlich durch ein aufgebrochenes Fenster gelangten der oder die Täter hinein. Sie nahmen mehrere Elektrogeräte und Taschen aus der Wohnung mit. Außerdem bedienten sie sich an den Lebensmitteln der Geschädigten.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die sie unter der Rufnummer 02161-290 annimmt. (jn)

