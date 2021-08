Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Feuer von Unkraut-Brenner greift auf Hecke über

Mönchengladbach (ots)

An der Schleestraße im Stadtteil Odenkirchen hat am Samstag, 14. August, gegen 19.30 Uhr eine Hecke in der Nähe eines Mehrfamilienhauses gebrannt.

Ein 49-jähriger Mann hatte zuvor mithilfe eines Gasbrenners Unkraut vor dem Hauseingang entfernt. Die Flamme des Brenners griff dabei auf die Hecke über. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte das Feuer. An der Außenwand des Gebäudes entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. (jn)

