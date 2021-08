Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Alkoholisierter 24Jähriger nach Sturz mit E-Scooter verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntagmorgen, 06.52 Uhr, befuhren zwei junge Männer mit einem E-Scooter die Hindenburgstraße aus Richtung Europaplatz in Richtung Krefelder Straße. In Höhe der Hausnummer 263 fiel der Beifahrer, ein 24Jähriger aus Brüggen, vom E-Scooter und verletzte sich am Kopf. Er wurde nach Erstversorgung am Unfallort einem Krankenhaus zugeführt, wo er stationär aufgenommen wurde.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 24jährige Fahrzeugführer und sein Beifahrer erheblich alkoholisiert waren. Insofern wurde beiden eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. (so)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell