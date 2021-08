Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

1.

Am Freitagabend stellten wiederkehrende Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf der Steinsstraße Hebelspuren an der Hauseingangstür fest. Unbekannte Täter waren an der Sicherung gescheitert und hatten die weitere Tatausführung aufgegeben.

2.

In der Nacht zu Samstag, 14.08.2021, gelangten unbekannte Täter über den Gartenzaun an die uneinsehbare Rückseite eines Mehrfamilienhauses auf der Bachstraße. Hier schoben sie die Jalousie der Terrassentür der Erdgeschosswohnung nach oben und fixierten sie mit einer aufgefundenen Schaufel. Im Anschluss hebelten sie die auf Kipp stehende Tür auf und gelangten so in das angrenzende Büro. Nach gründlicher Durchsuchung der Wohnung verließen die Einbrecher diese auf dem gleichen Weg unter Mitnahme von Uhren, Bargeld, Schmuck und angebrochenen Parfumflaschen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02161/290 an die Polizei Mönchengladbach zu wenden. (so)

