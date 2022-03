POL-MFR: (302) GPS-Empfänger von Traktoren entwendet - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagmittag (03.03.2022) beraubte ein unbekannter Täter eine Frau in der Nürnberger Königtorpassage. Der Mann konnte unerkannt fliehen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 12:10 Uhr hob eine 74-jährige Frau an einem Geldautomaten in der Nürnberger Königstorpassage Bargeld ab. Als die Scheine ausgezahlt wurden, schubste ein ...

mehr