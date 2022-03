Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (301) In Tankstelle eingebrochen - Zeugenaufruf

Bad Windsheim (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag (03./04.03.2022) brachen Unbekannte in eine Tankstelle in Bad Windsheim (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch / Bad Windsheim) ein und entwendeten Zigaretten. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Beamte der Polizeiinspektion Bad Windsheim bemerkten während der Streife, dass die Zugangsschiebetüre der Tankstelle in der Nürnberger Straße aufgebrochen worden war.

Ermittlungen ergaben, dass sich die Täter in der Zeit zwischen 20:30 Uhr (Donnerstag) und 01:00 Uhr (Freitag) gewaltsam Zutritt zur Tankstelle verschafft und Zigaretten im Wert von ca. 2.500 Euro entwendet hatten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150 Euro.

In dieselbe Tankstelle wurde bereits in der Nacht auf den 21.02.2022 und auf den 23.02.2022 eingebrochen. Auch in diesen Fällen entwendeten die Täter größere Mengen an Tabakwaren. Ob zwischen den Einbrüchen ein Täterzusammenhang hergestellt werden kann, wird derzeit geprüft.

Das zuständige Fachkommissariat für Eigentumsdelikte bei der Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu Tätern machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell